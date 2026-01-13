Het laatste Ajax Nieuws
Bert Konterman tipt Ajax, Feyenoord en PSV: "Gecharmeerd van hem"
Bert Konterman voor de camera van ESPN Foto: © Pro Shots
Bert Konterman is groot fan van Joris van Overeem. De ervaren middenvelder van SC Heerenveen, die vorig jaar nog bij Maccabi Tel Aviv onder contract stond, speelde afgelopen weekend weer een goede wedstrijd.
Van Overeem maakt al langer indruk op Konterman. "In de tijd dat hij bij AZ en FC Utrecht speelde, was ik al gecharmeerd van Joris van Overeem", merkt de voormalig profvoetballer en Oranje-international op in de Telegraaf.
Konterman heeft de 31-jarige middenvelder van SC Heerenveen opgenomen in zijn Elftal van de Week. "Tegen Feyenoord zorgde hij voor de assist waardoor de Friezen nog een punt overhielden aan dat duel. Het zou me niet verbazen als Van Overeem nog de sprong naar een topclub maakt", besluit de analist.
Laatste nieuws
Cedric Hatenboer weet zijn schorsing na rode kaart tegen Ajax
Mike Verweij over Ajacied: "Valentijn vindt hem helemaal niks"
Oud-Ajacied verlengt zijn contract in Engeland tot en met 2030
'Hartman lijkt na afketsen Ajax-transfer op weg naar Turkije'
Bert Konterman tipt Ajax, Feyenoord en PSV: "Gecharmeerd van hem"
Bekerwedstrijd tussen AZ en Ajax is gratis live te zien bij ESPN
Jong Ajax wint eindelijk weer eens en verlaat de laatste plek
Telstar looft Ajacied: "Wisten niet wat we met hem aan moesten"
'Cruijff en Ajax zien drie Spaanse opties als nieuwe trainer'
Verweij over Ajax-aanwinst: "Zij denken dat hij er dan kan staan"
Meer nieuws
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Ajax - Go Ahead Eagles
Italiaanse media en supporters eensgezind na Lazio-debuut Taylor
Twee Ajacieden opgenomen in Elftal van de Week na zege op Telstar
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Hugo Borst doet boekje open: "Hij heeft helemaal niks met Ajax"
BREAKING | 'Fred Grim maakt seizoen af bij Ajax als hoofdtrainer'
Koevermans: "Hij werd na vier wedstrijden al helemaal gefileerd"
Van Hooijdonk hekelt Ajax-talent: "Zou hem bij z'n strot pakken"
Bosz naar Ajax? "Zou Jordi Cruijff hem niet toch nog bellen?"
Perez is woest: "Ongelofelijk dat dat niveau bij Ajax voetbalt"
Ouder nieuws
Henk Spaan geeft Ajax duidelijke tip: "De gewenste nummer 6"
FC Porto is onder de indruk en beloont voormalig Ajacied Farioli
Van Hanegem: "Het gevaar is dat ze het niveau van Ajax meenemen"
Konterman looft Ajacied: "Heeft heel wat over zich heen gekregen"
'Ajax-talent (21) geniet interesse van buitenlandse clubs'
Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"
De Haan haalt uit naar Ajax: "Probleem zit veel hoger dan Grim"
Regeer legt uit: "Wil het niet invullen zoals Jordan Henderson"
Vink: "Ajax wilde dat hij bleef, maar zijn moeder had heimwee"
Van Axel Dongen trots: "Alles komt naar boven op zo'n moment"
Video’s
Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"
Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"
Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"
Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"
Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"
Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club
Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"
0 reacties