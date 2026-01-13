Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Bert Konterman tipt Ajax, Feyenoord en PSV: "Gecharmeerd van hem"

Niek
Bert Konterman voor de camera van ESPN
Bert Konterman voor de camera van ESPN Foto: © Pro Shots

Bert Konterman is groot fan van Joris van Overeem. De ervaren middenvelder van SC Heerenveen, die vorig jaar nog bij Maccabi Tel Aviv onder contract stond, speelde afgelopen weekend weer een goede wedstrijd. 

Van Overeem maakt al langer indruk op Konterman. "In de tijd dat hij bij AZ en FC Utrecht speelde, was ik al gecharmeerd van Joris van Overeem", merkt de voormalig profvoetballer en Oranje-international op in de Telegraaf

Konterman heeft de 31-jarige middenvelder van SC Heerenveen opgenomen in zijn Elftal van de Week. "Tegen Feyenoord zorgde hij voor de assist waardoor de Friezen nog een punt overhielden aan dat duel. Het zou me niet verbazen als Van Overeem nog de sprong naar een topclub maakt", besluit de analist. 

Cedric Hatenboer krijgt rood tegen Ajax

Cedric Hatenboer weet zijn schorsing na rode kaart tegen Ajax

Mike Verweij

Mike Verweij over Ajacied: "Valentijn vindt hem helemaal niks"

Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
