Bert Konterman tipt Ajax, Feyenoord en PSV: "Gecharmeerd van hem"

Bert Konterman is groot fan van Joris van Overeem. De ervaren middenvelder van SC Heerenveen, die vorig jaar nog bij Maccabi Tel Aviv onder contract stond, speelde afgelopen weekend weer een goede wedstrijd.

Van Overeem maakt al langer indruk op Konterman. "In de tijd dat hij bij AZ en FC Utrecht speelde, was ik al gecharmeerd van Joris van Overeem", merkt de voormalig profvoetballer en Oranje-international op in de Telegraaf.

Konterman heeft de 31-jarige middenvelder van SC Heerenveen opgenomen in zijn Elftal van de Week. "Tegen Feyenoord zorgde hij voor de assist waardoor de Friezen nog een punt overhielden aan dat duel. Het zou me niet verbazen als Van Overeem nog de sprong naar een topclub maakt", besluit de analist.