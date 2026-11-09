Bert Konterman wijst: "Om een keer de transfer naar Ajax te maken"

Bert Konterman is nieuwsgierig naar de komende weken bij FC Twente. De Enschedese club heeft een goede periode achter de rug en volgens Konterman moeten de spelers nu laten zien dat ze klaar zijn voor een volgende stap naar een club als, bijvoorbeeld, Ajax.

"Dat moeten ze met deze groep ook, vind ik", vertelt Konterman in De Oosttribune van RTV Oost. "Vorig seizoen verliep met ups en downs, maar ik vind ze nu constanter worden. Ze hebben een mooie, jonge selectie en er loopt veel vermogen op het veld rond. Nu mag je laten zien dat je topclub-waardig bent. Ook voor die jongens onderling."

"Ik denk dat het voor hen heel goed is om zichzelf te profileren", gaat hij verder. "Eerst als team, maar ook als individu. Laat maar zien dat je klaar bent voor een volgende stap. Om een keer een transfer te maken naar het buitenland, of naar Ajax, of PSV. Ik vind wel dat PSV normaal gesproken in Nederland een stapje verder is dan de rest, al hebben ze het de laatste tijd ook wat moeilijk. Maar de rest zit heel dicht bij elkaar."