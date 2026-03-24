Bert Konterman ziet uitblinker: "Of hij terug moet naar Ajax?"

Bert Konterman heeft geen Ajax-spelers opgenomen in het Elftal van de Week na het 1-1 gelijkspel bij Feyenoord. De oud-international selecteerde wel Ahmetcan Kaplan, die door Ajax verhuurd wordt aan NEC.

"NEC had veel moeite met Heerenveen", zegt Konterman op de website van De Telegraaf. "In de super-aanvallende formatie van Dick Schreuder wordt veel gevraagd van de verdedigers. Ahmetcan Kaplan doet het uitstekend. Of hij terug moet naar Ajax? Kom er daar maar eens tussen. Hij kan voor zijn ontwikkeling beter bij NEC blijven, zeker als ze daar Europees gaan spelen."

Konterman was ook in de indruk van Sparta-verdediger Marvin Young. "De interesse van PSV staat op een lager pitje. Maar ik zou Marvin Young van Sparta in de gaten blijven houden. Die blijft zich doorontwikkelen. Tegen Volendam, dat er alles aan deed om te winnen", aldus Konterman.

Elftal van de Week De Telegraaf: Drommel (Sparta Rotterdam); Rente (FC Groningen), Young (Sparta Rotterdam), Kaplan (NEC), El Karouani (FC Utrecht); Brouwer (Telstar), Chery (NEC), Sano (NEC); Velanas (PEC Zwolle), Lammers (FC Twente) en Van Duijn (Telstar).