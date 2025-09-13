Bertrand Traoré neemt afscheid van Ajax: "Dank aan iedereen"

AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Bertrand Traoré heeft afscheid genomen van Ajax. De vleugelaanvaller maakte vorige week een transfer naar Sunderland. 

Traoré kwam een jaar geleden terug naar Ajax, maar zijn tweede termijn blijft beperkt tot één seizoen. "Het was een eer om voor de tweede keer in mijn carrière de kleuren van Ajax te mogen dragen", schrijft hij in een afscheidsbericht op Instagram. "Het was mooi om deel uit te maken van het team dat Ajax terugbracht naar de Champions League, waar de club thuishoort."

De vleugelaanvaller heeft erg genoten van de steun van de supporters. "Dank aan iedereen die mij in hun hart heeft gedragen en mij door deze jaren heen heeft gesteund. Zelfs toen ik niet bij Ajax speelde, voelde ik altijd jullie steun", klinkt het. "Dank aan de geweldige fans en iedereen in de Johan Cruyff Arena. Dank aan het management van de club en alle medewerkers achter de schermen. De club zal voor altijd in mijn hart blijven. Veel succes voor het seizoen 2025/2026!"

