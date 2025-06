Bertrand Traoré vergelijkt: "Dat is echt een wereld van verschil"

Bertrand Traoré heeft twee periodes bij Ajax gespeeld. Hij was er eerder in het seizoen 2016-2017 en keerde in 2024 terug bij de Amsterdammers, waar hij momenteel nog actief is.

"Het grote verschil is: de eerste keer dat ik naar Ajax kwam, in 2016, stond er al een solide team. Er was al iets in gang gezet, dat werkte", vertelt Traoré aan Voetbal international. "Deze keer was het scenario natuurlijk totaal anders. Toen ik aansloot halverwege juli was werkelijk álles nog onzeker."

"Binnen het team wist niemand wie er nog zou komen, wie er zou vertrekken, welke kant het op zou gaan. De resultaten van vorig seizoen waren niet optimaal. Dus het is eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Natuurlijk was het team van toen veel beter, maar de club zat toen ook in een andere situatie", vervolgt hij.

"Tachtig of negentig procent van ons huidige team was hier ook vorig seizoen, toen het niet goed ging. Maar met bijna dezelfde spelers zijn de resultaten volledig omgedraaid. Als je de situatie van nu vergelijkt met afgelopen zomer, dan is dat echt een wereld van verschil", aldus de speler uit Burkina Faso.