Geschreven door Idse Geurts 23 nov 2021 om 17:11

Besiktas-coach Sergen Yalcin ziet Ajax als de grote favoriet voor de wedstrijd van woensdagavond. Dit komt niet onverwacht, aangezien de Turkse ploeg niet in de beste vorm steekt. Sinds de vorige wedstrijd tegen Ajax wist Besiktas slechts twee keer te winnen. Hier tegenover staan zes verliespartijen. Bovendien wacht Besiktas nog steeds op de eerste punten in de Champions League, waardoor de Turkse ploeg onderaan staat in groep C. Yalcin erkent de problemen van zijn ploeg. “De resultaten liggen ver beneden de verwachtingen en dat beseffen we ook. De komende wedstrijd wordt moeilijk”, zo stelt de trainer.

Ook omtrent Europese overwintering lijkt Yalcin vrij negatief. “De laatste twee duels in de Champions League zijn voor de eer van de club en de punten voor ons land. Hoe hoger je de doelen stelt, hoe groter de teleurstellingen. Door blessures zijn we in grote problemen gekomen. Maar zo kunnen we niet verder. Een goede wedstrijd en een goede overwinning zal verlichting brengen”, laat Yalcin optekenen.