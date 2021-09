Geschreven door Jessica Westdijk 25 sep 2021 om 14:09

Besiktas heeft het laatste duel voordat het Ajax treft inmiddels al achter de rug. Het verloor met 2-1 van Altay en zag bovendien Miralem Pjanic geblesseerd uitvallen. De middenvelder wordt dit seizoen gehuurd van FC Barcelona.

De trainer gaf na afloop aan dat Pjanic hoogstwaarschijnlijk niet inzetbaar is tegen Ajax. De Bosnische middenvelder is niet de enige geblesseerde bij Besiktas. De ploeg heeft bijna een elftal geblesseerden. Zo zitten ook Necip Uysal, Michy Bathshuayi, Valentin Rosier, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Alex, Mehmet Topal, Domagoj Vida, Georges-Kévin Nkoudou en Welinton in de lappenmand. De verwachting is dat de eerste vier spelers er tegen Ajax wel weer bij zullen zijn.

Ajax en Besiktas nemen het dinsdag tegen elkaar op in de Johan Cruijff Arena. Besiktas verloor het eerste Champions League-duel met 1-2 van Borussia Dortmund.