Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Besluit Jordi Cruijff komt hard aan: "Zijn met stomheid geslagen"

Max
bron: Algemeen Dagblad
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff kijkt rond Foto: © Pro Shots

Ajax nam eerder deze week afscheid van Jong Ajax-trainer Willem Weijs. Volgens het Algemeen Dagblad kwam die beslissing als een donderslag bij heldere hemel voor de staf van de beloftenploeg. 

De eerste grote beslissing van nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff was om Weijs te vervangen door de Spaanse Oscar Garcia. De technische staf was met stomheid geslagen door die beslissing. "Zij vermoedden dat ze voor het eerst zouden kennismaken met Cruijff", zo klinkt het. 

De nieuwe directeur had echter een andere boodschap voor Weijs en zijn assistenten. De hoofdtrainer werd ontslagen en assistent Rick Verhage, keeperstrainer Stefan Postma en fysiektrainer Dave Louiszoon kregen te horen een andere functie te krijgen. "De trainers zijn met stomheid geslagen."

Gerelateerd:
Hans Kraay

Hans Kraay jr.: "Hij wordt niet met een Colt 45 achternagezeten"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'Jordi Cruijff passeerde Ajax-bestuurder bij ingrijpend besluit'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

0
Fred Grim

Fred Grim aangepakt: "De technische staf vind ik ook gewoon k*t"

0
Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano

Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties