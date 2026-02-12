Besluit Jordi Cruijff komt hard aan: "Zijn met stomheid geslagen"

Ajax nam eerder deze week afscheid van Jong Ajax-trainer Willem Weijs. Volgens het Algemeen Dagblad kwam die beslissing als een donderslag bij heldere hemel voor de staf van de beloftenploeg.

De eerste grote beslissing van nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff was om Weijs te vervangen door de Spaanse Oscar Garcia. De technische staf was met stomheid geslagen door die beslissing. "Zij vermoedden dat ze voor het eerst zouden kennismaken met Cruijff", zo klinkt het.

De nieuwe directeur had echter een andere boodschap voor Weijs en zijn assistenten. De hoofdtrainer werd ontslagen en assistent Rick Verhage, keeperstrainer Stefan Postma en fysiektrainer Dave Louiszoon kregen te horen een andere functie te krijgen. "De trainers zijn met stomheid geslagen."