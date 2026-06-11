"Best eigenaardig dat Dick Schreuder niet in beeld was bij Ajax"

Tom Knipping heeft in het weekblad van Voetbal International een kritisch stukje geschreven over Jordi Cruijff. De verslaggever snapt niet dat de technisch directeur in zee is gegaan met Michel als nieuwe trainer.

"'Losing has consequences' zei Jordi Cruijff toen hij meteen na zijn entree de coach van Jong Ajax ontsloeg", blikt hij terug. "Kennelijk geldt dat argument niet als je degradeert met Girona. Niet dat die prestatie alles zegt, maar waarom zou je in Spanje trainers gaan shoppen als honderd kilometer verderop iemand heeft uitgeblonken?"

"Best eigenaardig dat Dick Schreuder ondanks spectaculair voetbal, een spectaculair resultaat en een spectaculaire waarde-ontwikkeling van de selectie niet in beeld was bij Ajax", besluit Knipping over de oefenmeester, die met NEC op een derde plek eindigde. De club uit Nijmegen plaatste zich daardoor voor de voorrondes van de Champions League.