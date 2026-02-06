Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Beste kandidaat voor Ajax-trainerschap: "Dit is hét moment voor hem"

Thomas
bron: De Telegraaf
Peter Bosz en Dick Schreuder
Peter Bosz en Dick Schreuder Foto: © Pro Shots

De zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer houdt Ajax volop bezig. In de podcast Kick Off van De Telegraaf bespreekt clubwatcher Mike Verweij de mogelijke opvolging van Fred Grim, die na dit seizoen waarschijnlijk terugkeert in zijn rol als Hoofd Coaching. Verweij noemt meerdere namen en ziet in Dick Schreuder een kanshebber, maar noemt ook Arne Slot als een verrassende mogelijkheid.

"Wat je hoort, is dat Cruijff erg gecharmeerd is van Slot. Je weet nooit hoe dat na dit seizoen gaat", zegt Verweij, doelend op het teleurstellende seizoen dat Slot doormaakt met Liverpool. "Misschien dat hij daar wel een lijntje naar uitgooit." Slot ligt nog vast bij de Engelse topclub, maar mocht het daar spaak lopen, sluit Verweij een Ajax-scenario niet uit.

Ook Peter Bosz komt kort ter sprake, maar volgens Verweij is die piste inmiddels afgesloten. "Met Bosz heeft het geen zin meer", stelt hij. "Hij zei zelf al: hij hoeft niet te bellen." Wel noemt hij Dick Schreuder, momenteel trainer van NEC, als een logische en haalbare kandidaat. "Cruijff heeft Schreuder van dichtbij kunnen zien bij Castellon. Het zou me niets verbazen als hij de Spaanse markt opgaat."

Volgens Verweij is nu het juiste moment om door te pakken. "Het is wel het moment om Schreuder binnen te halen, anders gaat Feyenoord of PSV ermee aan de haal", zegt hij. "Ik zou het heel erg leuk vinden als hij naar Ajax komt. Dan komt er in ieder geval weer aantrekkelijk voetbal naar de ArenA."

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kees Smit en Troy Parrott

Ajax krijgt mogelijke meevaller: topspeler AZ is twijfelgeval

0
Stije Resink

Verweij: "Zijn bij Ajax overtuigd dat er een Resink-clausule is"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties