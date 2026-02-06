Beste kandidaat voor Ajax-trainerschap: "Dit is hét moment voor hem"

De zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer houdt Ajax volop bezig. In de podcast Kick Off van De Telegraaf bespreekt clubwatcher Mike Verweij de mogelijke opvolging van Fred Grim, die na dit seizoen waarschijnlijk terugkeert in zijn rol als Hoofd Coaching. Verweij noemt meerdere namen en ziet in Dick Schreuder een kanshebber, maar noemt ook Arne Slot als een verrassende mogelijkheid.

"Wat je hoort, is dat Cruijff erg gecharmeerd is van Slot. Je weet nooit hoe dat na dit seizoen gaat", zegt Verweij, doelend op het teleurstellende seizoen dat Slot doormaakt met Liverpool. "Misschien dat hij daar wel een lijntje naar uitgooit." Slot ligt nog vast bij de Engelse topclub, maar mocht het daar spaak lopen, sluit Verweij een Ajax-scenario niet uit.

Ook Peter Bosz komt kort ter sprake, maar volgens Verweij is die piste inmiddels afgesloten. "Met Bosz heeft het geen zin meer", stelt hij. "Hij zei zelf al: hij hoeft niet te bellen." Wel noemt hij Dick Schreuder, momenteel trainer van NEC, als een logische en haalbare kandidaat. "Cruijff heeft Schreuder van dichtbij kunnen zien bij Castellon. Het zou me niets verbazen als hij de Spaanse markt opgaat."

Volgens Verweij is nu het juiste moment om door te pakken. "Het is wel het moment om Schreuder binnen te halen, anders gaat Feyenoord of PSV ermee aan de haal", zegt hij. "Ik zou het heel erg leuk vinden als hij naar Ajax komt. Dan komt er in ieder geval weer aantrekkelijk voetbal naar de ArenA."