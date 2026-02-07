Beste rol voor Carrizo uitgelegd: "Dat heeft een verklaring"

Sam Planting analyseert namens Voetbal International het profiel van Carrizo en ziet een buitenspeler met een duidelijke eigen signatuur. "Hoewel Carrizo dus als linkspoot op de rechterflank speelt, is hij niet à la Ziyech het type dat al zwervend aan de binnenkant als een soort extra nummer 10 fungeert. Integendeel, zelfs."

Bij Vélez Sarsfield opereerde Carrizo juist vanuit een extreem wijde rol. "Bij Vélez Sarsfield speelt hij vanuit een extreem wijde rol, vaak dicht tegen de zijlijn geplakt." Dat is geen toeval, stelt Planting. "Dat Carrizo het best tot zijn recht komt in zo’n wijde rol, heeft een duidelijke verklaring."

Carrizo blinkt uit wanneer hij ruimte krijgt om zijn directe tegenstander te isoleren. "Dit is een vleugelspeler die gedijt bij de mogelijkheid om zowel op snelheid buitenom te kunnen als op techniek binnendoor." Daarbij moet wel worden aangetekend dat hij niet tot de meest explosieve buitenspelers behoort. "Hoewel hij qua horizontale snelheid niet zo explosief is als Anis Hadj Moussa, speelt Carrizo in Argentinië in een geïsoleerde dribbelaarsrol die doet denken aan die van de Algerijn bij Feyenoord."

Volgens Planting is Carrizo in speelstijl duidelijk anders dan eerdere opties die Ajax deze transferperiode bekeek. "De voorkeur voor een wijde rol is welgeteld het enige wat Maher Carrizo overeenkomt met Carlos Vicente, de vorige rechtsvoor die Ajax op het oog had in deze transferwindow." Waar Vicente uitblinkt in arbeid en teamspel, ligt Carrizo’s kracht elders. "Waar de buitenspeler van Alavés vooral een directe teamspeler is die graag in fysieke duels komt, hard meeverdedigt en veel voorzetten aflevert, is Carrizo meer een doelgerichte individualist."

De interesse in Carrizo lijkt te passen binnen een bredere tactische koerswijziging. "Wel is dit een volgende aanwijzing dat technisch directeur Jordi Cruijff weer terug lijkt te willen keren naar een speelwijze waarbij beide vleugelaanvallers in een wijde rol spelen." Daarmee zou Ajax afstand nemen van de huidige invulling met een meer ‘hangende’ rechtsbuiten.