Bestuursraad reageert op vertrek: "Buitengewoon vervelend"

De bestuursraad van Ajax is niet blij met het vertrek van meerdere leden van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax. Dat meldt voorzitter Ernst Boekhorst in een reactie aan het ANP.

Donderdagavond werd bekend dat Carolien Gehrels uit de raad stapt. Haar vertrek volgt drie dagen nadat Hermine Voûte had laten weten de rvc van Ajax te gaan verlaten. Begin september maakte Danny Blind al bekend te willen vertrekken uit de raad van commissarissen van Ajax.

"Het is buitengewoon vervelend als voortijdig commissarissen aftreden. Dat vinden wij als bestuursraad van Ajax natuurlijk ook en ik weet dat de directie daar net zo over denkt”, aldus Boekhorst. "Met de resterende rvc-leden is voor de komende periode voldoende expertise aan boord om adequaat als toezichthouder te kunnen functioneren. Dirk Anbeek is de vicevoorzitter en hij zal vanuit die rol voor nu de vergaderingen voorzitten.”

Volgens Boekhorst heeft het vertrek van de rvc-leden geen invloed op de samenwerking tussen de bestuursraad en de directie van Ajax. "Belangrijk vind ik te benadrukken dat de verhoudingen binnen en tussen onder andere de bestuursraad en de directie goed zijn. De samenwerking is plezierig en bovenal constructief. Het nieuws van deze week heeft dan ook geen negatieve impact op de dagelijkse gang van zaken bij Ajax en evenmin op de ambities en koers voor de langere termijn. Het is nu aan de rvc om zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien. Vanuit onze rol zullen wij actief meedenken, adviseren en richting geven.”