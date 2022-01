Geschreven door Jessica Westdijk 25 jan 2022 om 11:01

Het betaald voetbal is het niet eens met de nieuwe kabinetsmaatregelen, waarin waarschijnlijk met 1/3 bezetting in de stadions gevoetbald mag worden.

“Het is een voorstel zonder perspectief. Het is niet uit te leggen aan de supporters, het vergroot de onrust onder de achterban alleen maar en bovendien kost het de clubs weer handen vol met geld. Wij stellen ons constructief op en willen meedenken in oplossingen. Voor ons is het alleen acceptabel om met 1/3 te beginnen als we vanaf 4 februari kunnen doorschakelen naar minimaal 2/3 bezetting. Dat kunnen wij veilig en verantwoord organiseren. Met alles wat daarbij hoort. En van daaruit snel toewerken naar volle stadions. Wij gaan ervanuit dat het kabinet gehoor geeft aan deze oproep”, zo schrijft de bond in een brief. Deze is ondertekend door de directeuren van alle BVO’s, waaronder dus ook Edwin van der Sar.