'Betis in vaarwater Ajax: transfertarget aangeboden in Spanje'

Ajax zou de situatie rondom Julian Brandt in de gaten houden. De Duitser is echter transfervrij en dat kan een probleem zijn voor de Amsterdamse club. Het maakt de Duitse voetballer namelijk gewild op de transfermarkt.

Zo zou Brandt inmiddels ook al zijn aangeboden bij het Spaanse Real Betis, zo weet de doorgaans goed ingevoerde journalist Pepe Elías van Mundo Betis. De vader en zaakwaarnemer van de Duitser zouden zelfs al een bezoek hebben gebracht aan Sevilla, terwijl ook Leeds United voorzichtig genoemd wordt. Tevens zou PSV de situatie in de gaten houden.

Brandt zou zelf wel oren hebben naar een stap naar La Liga. Hij werd daarop door zijn entourage aangeboden bij Real Betis, dat zelf echter al beschikt over spelers als Isco en Lo Celso op de positie van Brandt.