'Betis wil uitblinkende oud-Ajacied behouden en stuurt voorstel'

Real Betis wil Antony ook volgend seizoen aan zich binden. De Spaanse club is inmiddels in gesprek met Manchester United over een nieuwe huurperiode, zo melden onder meer lokale bronnen als El Desmarque .

De Braziliaanse aanvaller heeft zich bij Betis hervonden en is uitgegroeid tot een belangrijke kracht bij de halve finalist van de Conference League. Betis wil de 25-jarige Antony graag nog een jaar huren en heeft aangeboden zijn volledige salaris over te nemen, in een poging tegemoet te komen aan de voorwaarden van United. Volgens berichten hebben vertegenwoordigers van beide clubs vorige week om de tafel gezeten om de opties te bespreken.

Ook waren officials van Manchester United afgelopen donderdag aanwezig bij het duel tussen Betis en Fiorentina (2-1), waarin Antony wederom zijn waarde liet zien. De aanvaller zelf zou al duidelijk hebben gemaakt geen toekomst meer te zien in de Premier League. Daarnaast zou United huiverig zijn om hem aan een Engelse rivaal te verhuren, iets wat in het geval van Marcus Rashford en Aston Villa wél speelt.

Hoewel er interesse is van clubs als Villarreal, AS Roma en Bayer Leverkusen, lijkt Antony zijn zinnen te hebben gezet op een langer verblijf in Sevilla. Hij zou Betis al trouw hebben beloofd. De bal ligt nu bij Manchester United: een fors bod uit het buitenland, naar verluidt tussen de veertig en vijftig miljoen euro, zou Betis kansloos maken, aangezien de club zulke bedragen niet kan matchen. Daarom wordt er nu serieus ingezet op een verlengde huurconstructie.