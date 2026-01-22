Beuker baalt: "Helaas kon hij in Nederland niet helemaal aarden"

Raúl Moro keert definitief terug naar Spanje, zo bevestigt Ajax donderdagmiddag via de officiële kanalen. De club uit Amsterdam heeft met Osasuna een akkoord bereikt over een transfer van de kleine vleugelaanvaller.

Marijn Beuker laat weten waarom Ajax wel bereid was om mee te werken aan een overgang. "Raúl is een getalenteerde en technisch vaardige speler die in Spanje eerder al heeft laten zien waartoe hij in staat is. Helaas kon hij in Nederland niet helemaal aarden, waardoor hij graag terug wilde keren naar Spanje."

"We hopen dat hij in zijn vertrouwde omgeving weer volop kan groeien en zijn kwaliteiten kan tonen in La Liga", vervolgt de algemeen directeur. "We danken Raúl voor zijn inzet bij Ajax en wensen hem veel succes bij Osasuna", besluit Beuker. Moro wist in 21 wedstrijden slechts één keertje te scoren bij Ajax.