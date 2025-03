Beuker bevestigt interesse van Ajax: "We denken zeker aan hem"

Ajax bekijkt de mogelijkheid om Christian Eriksen terug te halen, zo geeft directeur voetbalzaken Marijn Beuker aan. De middenvelder zit in de laatste fase van zijn contract bij Manchester United en liet eerder deze maand doorschemeren dat hij een rentree in Amsterdam wel ziet zitten.

Bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN wordt Beuker gevraagd naar de woorden van de Deen. "Hij heeft in het verleden fantastisch voor ons gepresteerd en we denken zeker aan hem. Er spelen meerdere namen (zoals Dusan Tadic en Daley Blind, red.) in de media", zegt Beuker.

"Spelers zoals Eriksen zijn altijd een optie, maar het moet wel passen bij de fase waarin we zitten", gaat de Ajax-directeur verder. "We moeten rekening houden met zaken als het salarisbudget en willen ook niet de doorstroom van jeugdspelers belemmeren. We staan open voor gesprekken, maar het moet passen binnen het grotere plaatje voor de toekomst."

Voetbalanalist Aad de Mos hoopt dat Ajax Eriksen weet aan te trekken. "Ik zou het zeker doen. Vooral op de trainingen kan hij laten zien wat het Ajax-DNA echt inhoudt." Henk ten Cate heeft echter zijn zorgen over de impact van een terugkeer van Eriksen, aangezien dit de ontwikkeling van jonge talenten zoals Sean Steur en Rayane Bounida zou kunnen beïnvloeden. "Ajax is altijd succesvol geweest door jonge talenten uit de eigen jeugd een kans te geven."