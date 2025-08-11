Beuker: "Denken dat het goed is dat hij daar ervaring opdoet"

Ajax verhuurt Nick Verschuren dit seizoen aan FC Volendam. De 20-jarige verdediger, die onlangs zijn contract in Amsterdam verlengde, moet bij FC Volendam ervaring in de Eredivisie op gaan doen.

Verschuren, een geboren Amsterdammers, verlengde onlangs zijn contract met twee seizoenen. De Amsterdammer speelt sinds 2014 voor Ajax en maakte zijn debuut in het betaalde voetbal op 20 oktober 2023, namens Jong Ajax in de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Tot op heden kwam Verschuren tot 49 duels in de Keuken Kampioen Divisie.

Nu is het tijd dat Verschuren minuten gaat maken in de Eredivisie, geeft ook Marijn Beuker aan. "Na 2,5 jaar bij Jong Ajax heeft Nick in de voorbereiding van dit seizoen zichzelf kunnen laten zien bij het eerste. Wij denken dat het goed is dat Nick ervaring opdoet in de Eredivisie, zodat hij nog sterker terug kan keren in de toekomst. Wij wensen hem succes en blijven hem nadrukkelijk volgen", zegt de directeur voetbal via de clubkanalen.