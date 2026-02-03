Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

Ajax is achter de schermen druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe middenvelder. Marijn Beuker zou afgelopen weekend in restaurant Izakaya zijn gespot met Nathan van Kooperen en NEC-speler Kodai Sano, maar volgens de algemeen directeur zat de situatie anders in elkaar.

“Ik moet zeggen, het is een zeer goed restaurant. Ik kom er regelmatig", verklapt hij in de uitzending van FC Afkicken. "Wij komen er sowieso altijd als we met spelers contractbesprekingen hebben, dus dat is helemaal niet zo gek. Aangezien wij net Zinchenko hadden afgerond, zijn wij daar geweest. Er is op een handje schudden na niet zo veel spannends gebeurd. Het is toeval dat we Sano daar tegenkwamen", blikt Beuker terug.

“Uiteindelijk zijn we wel degelijk aan het kijken naar versterkingen voor de lange termijn", vervolgt hij. "Dat hebben we met Maher Carrizo gedaan en dat wilden we met JP Chermont ook wellicht doen. Ook Sano zou een interessante optie zijn geweest voor de toekomst. En aangezien de technisch directeur (Jordi Cruijff, red.) actief is, konden we dat prima inrichten", constateert Beuker, die wel gecharmeerd is van de Japanner.

“We hebben voorzichtig gepolst bij NEC, maar zij wensen hem niet te verkopen. Dat is hun goed recht en dan gaan wij door met andere opties", vertelt de bestuurder, die op meerdere borden aan het schaken is. “We hebben de selectie flink kunnen versterken met Oleksandr Zinchenko en Takehiro Tomiyashu, maar we zijn nog niet tevreden. We willen nog een middenvelder halen", aldus Beuker, die wel erkent dat het een moeizame zoektocht is. “De verwachting daarvan was dat meer spelers weg zouden mogen van hun club, maar dat blijkt in de praktijk toch lastiger."