Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Ajax wedstrijden

Beuker en Kroes fysiek belaagd door PSV-fans: "Actie ondernomen"

Stefan
Alex Kroes en Marijn Beuker
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax speelde eerder deze maand in het Philips Stadion de topper tegen PSV. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel, maar krijgt nog wel een staartje. Ajax-bestuurders Marijn Beuker en Alex Kroes zouden fysiek belaagd zijn in het stadion.

Kroes zou zijn pootje gehaakt en Beuker zou een flinke beuk op het lichaam hebben gekregen. PSV heeft direct actie ondernomen richting de twee mannen, want de seizoenkaarten van de twee zijn geblokkeerd. Daarnaast zijn ze voorgedragen voor een landelijk stadionverbod. Er zijn tevens videobeelden veiliggesteld.

"Dit past helemaal niet bij onze club", reageert PSV in De Telegraaf op het voorval. "Wij veroordelen dit gedrag ten zeerste en hebben daarom ook direct actie ondernomen richting dit tweetal. Als club hebben wij gastvrijheid hoog in het vaandel staan en wij vinden het heel belangrijk dat onze tegenstanders op een goede manier worden ontvangen."

Ook Ajax heeft gereageerd op het incident in het Eindhovense Philips Stadion. "Meteen nadat het gebeurd was, heeft Ajax melding gedaan bij PSV. Omdat het door PSV snel en adequaat is opgepakt, is besloten het daarbij te laten", aldus de club.

Het laatste Ajax Nieuws
