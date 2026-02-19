Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Beuker enthousiast over toernooi: "Dit is een geweldig podium"

Max
bron: Ajax
Marijn Beuker
Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ook dit jaren komen er weer grote clubs naar Amsterdam voor de Olympia Future Cup. Het internationale jeugdtoernooi vindt plaats op zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 april. 

Ajax, Anderlecht, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayer 04 Leverkusen, Sporting Portugal, Olympique Lyon en Future United zullen deelnemen aan de veertiende editie. Laatstgenoemde is een team dat is samengesteld uit talenten van de internationale partnerclubs van Ajax.

Marijn Beuker is enthousiast. "Door de deelname van teams van dit kaliber en de allure die de Olympia Future Cup heeft, is dit een geweldig podium waarop onze talenten worden uitgedaagd", vertelt hij op de clubkanalen van Ajax. "De diversiteit aan voetbalculturen is voor ons als club belangrijk. Wij willen onze jeugdtalenten structureel blootstellen aan internationale weerstand en verschillende voetbalculturen."

"Wij hebben de overtuiging dat dit bijdraagt aan hun groei en ontwikkeling als speler, en tegelijkertijd helpt het ons om onze eigen visie en opleidingsprincipes continu te toetsen. De Olympia Future Cup staat daarmee symbool voor waar Ajax voor wil staan: het opleiden van creatieve en intelligente voetballers die klaar zijn voor Champions League-niveau", besluit directeur voetbal Beuker. 

