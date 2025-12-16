Beuker gefileerd om leugens over diploma's: "Ontluisterend"

Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Rik Engelbertink
bron: Het Parool
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Marijn Beuker is flink onder vuur komen te liggen nadat hij loog over welke diploma's Beuker in zijn leven heeft behaald. Zo schijnt hij gelogen te hebben over meerdere bachelordiploma's, wat hij afdeed als 'gezeur om niks'. 

"Het artikel over Marijn Beuker, directeur voetbal bij Ajax, in de NRC van zaterdag is ontluisterend. Het blijkt dat hij, in tegenstelling tot wat hijzelf over zijn opleiding vertelt op LinkedIn, helemaal geen bachelor is in ‘Sportmanagement’ en ‘Sport Psychology’", schrijft Spaan in Het Parool

"En dat hij hierover als antwoord aan de NRC gaf dat je op LinkedIn natuurlijk de zaak altijd iets ‘rooskleuriger’ voorstelt", vervolgt Spaan. "Ik weet wel dat in elke andere bedrijfstak dan het voetbal iemand die liegt over zijn opleiding zijn bureau kan leegruimen."

"Geen wonder dat het hoofd van de afdeling Football Analytics bij Ajax, Vosse de Boode, onlangs de club verliet omdat ze twijfelde aan de academische onderbouwing van Beukers opvattingen", schrijft Spaan kritisch. "De Boode, bewegingswetenschapper aan de VU, verwierf dit jaar nog een certificaat van het wereldberoemde Massachusetts Institute of Technology. Het lijkt erop dat Ajax de verkeerde data-analist heeft laten lopen."

