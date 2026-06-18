Beuker haalt keeper naar Ajax: "Het is een atletische doelman"
Ajax heeft doelman Giovanni van der Wijst vastgelegd. De 17-jarige keeper zette zijn handtekening onder een contract dat hem tot en met 30 juni 2029 aan de club verbindt. Het gaat om zijn eerste profcontract, zo meldt Ajax op de officiële website.
Van der Wijst (1 mei 2009, Zaanstad) maakte in 2019 de overstap van partnerclub Fortuna Wormerveer naar de jeugdopleiding van Ajax. Daar doorliep hij de verschillende jeugdteams en ontwikkelde hij zich stap voor stap binnen de academie. Komend seizoen sluit hij aan bij Ajax O19, het hoogste jeugdelftal van de club.
Directeur Voetbal Marijn Beuker is positief over zijn ontwikkeling en zegt: "Giovanni is een atletische doelman met uitstekende reflexen. Hij is sterk in 1-tegen-1-situaties, onderscheidt zich door zijn coaching en het bespelen van voorzetten. Het is mooi dat een doelman met zijn kwaliteiten zich verder kan ontpoppen binnen onze opleiding, we zien voor hem een mooie toekomst weggelegd bij de club."
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