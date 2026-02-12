Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Beuker krijgt flinke kritiek: "Ajax lijkt wel een amateurclub"

Marijn Beuker
Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Tom Knipping heeft in het weekblad van Voetbal International een kritisch stukje geschreven over Marijn Beuker. De verslaggever wijst naar het feit dat Ajax er weer niet in is geslaagd om een 'nummer 6' aan de selectie toe te voegen. 

"Ajax is al een paar windows op zoek, maar ook in de winter is de missie weer mislukt", schrijft hij. "Hoewel technische man Beuker drie dagen voor Deadline Day toch ineens nog heel toevallig opdook in hetzelfde restaurant als Kodai Sano, net als de onvermijdelijke makelaar Nathan van Kooperen", aldus Knipping. 

"De Japanner was in de zomer veel goedkoper en mogelijk was Ajax ook kansrijk geweest als begin januari de onderhandelingen met NEC waren geopend in plaats van op de valreep. Ajax lijkt wel een amateurclub", besluit de journalist van VI over de (opmerkelijke) ontwikkelingen bij de club uit Amsterdam. 

Jordi Cruijff kijkt rond

'Jordi Cruijff gaat Xavi benaderen': "We zijn bijna buurmannen"

Karim El Ahmadi

El Ahmadi voorspelt nieuwe trainer Ajax 1: "Toch best wel gek"

Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

Fred Grim

Fred Grim aangepakt: "De technische staf vind ik ook gewoon k*t"

Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano

Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"

