Beuker krijgt flinke kritiek: "Ajax lijkt wel een amateurclub"

Tom Knipping heeft in het weekblad van Voetbal International een kritisch stukje geschreven over Marijn Beuker. De verslaggever wijst naar het feit dat Ajax er weer niet in is geslaagd om een 'nummer 6' aan de selectie toe te voegen.

"Ajax is al een paar windows op zoek, maar ook in de winter is de missie weer mislukt", schrijft hij. "Hoewel technische man Beuker drie dagen voor Deadline Day toch ineens nog heel toevallig opdook in hetzelfde restaurant als Kodai Sano, net als de onvermijdelijke makelaar Nathan van Kooperen", aldus Knipping.

"De Japanner was in de zomer veel goedkoper en mogelijk was Ajax ook kansrijk geweest als begin januari de onderhandelingen met NEC waren geopend in plaats van op de valreep. Ajax lijkt wel een amateurclub", besluit de journalist van VI over de (opmerkelijke) ontwikkelingen bij de club uit Amsterdam.