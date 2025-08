Beuker laat zich uit over nieuwe aanwinst: "Ben ik van overtuigd"

Ajax heeft Abdellah Ouazane gecontracteerd. De zestienjarige middenvelder tekent tot medio 30 juni 2028. Directeur Voetbal Marijn Beuker is in zijn nopjes met het aanblijven van Ouazane.

"We zijn enorm blij dat we Abdellah vandaag hebben kunnen contracteren. Abdellah is een creatieve aanvallende middenvelder die een grote bijdrage heeft in het maken van doelpunten en het leveren van assists", zegt Beuker via de clubkanalen van Ajax.

"Hij heeft het vermogen om als verbindingsstuk tussen de middenvelders en aanvallers te fungeren en gevaar te stichten met steekpasses en dribbels. Abdellah beschikt over een uitstekend inzicht en ik ben ervan overtuigd dat hij dit seizoen ook bij Jong Ajax zijn kwaliteiten gaat laten zien", besluit hij.