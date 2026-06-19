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Beuker legt talent (18) vast bij Ajax: "Intelligente verdediger"

Niek
Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Sesynijo Tilborg heeft een contract tot medio 2029 getekend bij Ajax, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. Directeur Voetbal Marijn Beuker is vol lof over de 18-jarige verdediger, die al sinds 2015 in de jeugdopleiding speelt. 

"Sesynijo is een intelligente verdediger met veel rust aan de bal", begint hij. "Hij heeft eerder als middenvelder gespeeld, mede daardoor durft hij in de opbouw risico te nemen en het juiste moment voor zijn keuzes af te wachten", aldus Beuker, die onder de indruk is van de talentvolle linkspoot. 

"Met zijn goede crosspass, fysieke kracht en leiderschapskwaliteiten is hij een veelzijdige verdediger", vervolgt hij enthousiast. "Sesynijo kwam op zijn zevende naar de club dus dit contract is de beloning voor een mooie periode binnen de opleiding waarin hij zich zeer goed ontwikkeld heeft", besluit Beuker. 

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