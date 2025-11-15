Beuker legt uit: "Dat was een nadrukkelijke wens van Farioli"

Ajax krijgt dit seizoen regelmatig kritiek op het aan- en verkoopbeleid. De selectie zou niet in balans zijn. "Wij wisten dat we zeven of acht spelers moesten toevoegen, maar er was maar ruimte voor drie of vier", legt Beuker uit, geciteerd door Ajax Showtime. "De puzzel is deels gelegd. Veel mensen zijn ermee bezig. De zaken gaan goed, maar er zijn ook dingen die beter kunnen. Het is belangrijk dat we vanuit een visie werken en daar wil ik het bij laten."

Eén van de spelers die wel kwam is Raul Moro, waar Ajax in de winterstop al serieus mee bezig was. "Zijn komst was een nadrukkelijke wens van Farioli en daarna heeft ook de staf van Heitinga die voorkeur uitgesproken", legt Beuker uit. "Het is een spel richting je eerste voorkeur, maar soms gebeurt het ook bij een bepaalde positie dat je eerste vijf opties al zijn vertrokken of niet haalbaar zijn."