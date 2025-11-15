Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Beuker legt uit: "Dat was een nadrukkelijke wens van Farioli"

Max
bron: AjaxShowtime
Marijn Beuker
Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax had er afgelopen zomer graag meer nieuwe spelers bijgehaald. De middelen waren echter beperkt, zo legt Marijn Beuker vrijdag uit aandeelhoudersvergadering.

Ajax krijgt dit seizoen regelmatig kritiek op het aan- en verkoopbeleid. De selectie zou niet in balans zijn. "Wij wisten dat we zeven of acht spelers moesten toevoegen, maar er was maar ruimte voor drie of vier", legt Beuker uit, geciteerd door Ajax Showtime. "De puzzel is deels gelegd. Veel mensen zijn ermee bezig. De zaken gaan goed, maar er zijn ook dingen die beter kunnen. Het is belangrijk dat we vanuit een visie werken en daar wil ik het bij laten."

Eén van de spelers die wel kwam is Raul Moro, waar Ajax in de winterstop al serieus mee bezig was. "Zijn komst was een nadrukkelijke wens van Farioli en daarna heeft ook de staf van Heitinga die voorkeur uitgesproken", legt Beuker uit. "Het is een spel richting je eerste voorkeur, maar soms gebeurt het ook bij een bepaalde positie dat je eerste vijf opties al zijn vertrokken of niet haalbaar zijn."

Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

'Ajax had geen duidelijke profielschets na vertrek Farioli'

Valentijn Driessen

Driessen onthult: "Dat heeft te maken met de zaak-John Heitinga"

Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

