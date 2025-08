Beuker maakt Ajax-staf van jeugdopleiding bekend: "Een nieuwe stap"

Op sportcomplex De Toekomst zijn nieuwe assistent-trainers Jeffrey Sarpong en Yener Devecioglu toegevoegd in de onderbouw, ter vervanging van vertrekkers Thomas Niehe en Dylan Nieuwenhuijs. Door verschuivingen bij Jong Ajax zijn er ook wijzigingen in de midden- en bovenbouw, met Daan van Oudheusden als nieuwe hoofdtrainer van Ajax O16 en Taylor Sexton als assistent bij Ajax O15.

Vanaf volgend seizoen heeft Jong Ajax een nieuwe staf met Willem Weijs als hoofdtrainer, ondersteund door Yuri Rose en Kiki Musampa. "Met het doorschuiven van Weijs, willen we een volgende stap zetten in het ontwikkelproces van Jong Ajax", volgens Beuker op de clubwebsite. "Vanaf komend seizoen valt Jong Ajax binnen de jeugdopleiding. Dat wil zeggen: het team speelt Betaald Voetbal, maar er wordt gewerkt en opgeleid volgens de methodiek van de jeugd."

"We hebben met elkaar geëvalueerd en willen graag met elkaar een nieuwe stap zetten. In het verleden trainde Jong Ajax geregeld met te weinig man. Daarom hebben we bij de start van vorig seizoen het team kwantitatief op orde willen brengen. Zodat er altijd met een volwaardige groep spelers getraind kon worden. De focus ging op het op orde krijgen van de kwantiteit van de spelers. Daardoor schoven we een aantal spelers vervroegd door. Dat was niet voor iedereen optimaal, maar zo was de selectie voor trainingen meer in balans", vervolgt hij.

"De komende seizoenen, startend bij dit seizoen, willen we ervoor zorgen dat de selecties van O19 en Jong Ajax, als twee uithangborden van de jeugdopleiding, kwalitatief sterk zijn. En in het geval van Jong Ajax moet er een meer volwassen ploeg staan. Het laatste deel van de jeugdopleiding is gericht op het leren winnen en leer je als team en individu na te denken over tactiek en strategie. Van leren winnen naar moeten winnen. Wat is nodig om met elkaar te winnen? Wat is nodig in verschillende fases van de wedstrijd? Om als team deze ontwikkeling door te maken, werkt uiteindelijk het beste voor de individuele ontwikkeling richting Ajax 1", stelt Beuker.

"Om te zorgen dat er in de toekomst sterke selecties van O19 en Jong Ajax zijn, hebben we nu alvast flink geïnvesteerd in het toevoegen van 'juiste' spelers. Om alvast een aantal seizoenen vooruit te denken", besluit Beuker.