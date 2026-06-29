Beuker neemt afscheid van Ajax: "Daar kijk ik met trots op terug"
Marijn Beuker kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij Ajax. Maandag maakte de club bekend afscheid te nemen van de directeur voetbal.
Beuker werd in december 2023 aangesteld door de club uit Amsterdam en had de afgelopen seizoenen verschillende verantwoordelijkheden. "Het was een groot voorrecht om voor Ajax te mogen werken. Ik kijk met trots terug op de samenwerking met alle spelers, ouders, trainers, overige collega’s en op de stappen die we samen hebben gezet in de verdere ontwikkeling van de voetbalorganisatie", reageert hij op de clubsite.
Dit weekend nam de RvC van Ajax de beslissing om afscheid te nemen van Beuker. "In het voetbal bestaan verschillende overtuigingen over de weg naar succes. In een topsportorganisatie is het essentieel dat er volledige eenheid bestaat over de richting en de keuzes die worden gemaakt. Zoals ik vaker heb gezegd: beter één visie die iedereen volledig draagt dan meerdere visies die naast elkaar bestaan", vervolgt hij.
Maandag werd het vertrek van Beuker wereldkundig gemaakt door Ajax. "Vanuit die overtuiging hebben Ajax en ik gezamenlijk besloten dat dit het juiste moment is om ieder een eigen weg te gaan. Ik wens iedereen binnen Ajax alle succes bij het realiseren van de ambities die bij deze prachtige club horen."
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