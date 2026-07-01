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Beuker onthult brief: "Keuzes die we anders hadden moeten maken"

Niek
Marijn Beuker op de 'AVA' vergadering van Ajax in Amsterdam
Marijn Beuker op de 'AVA' vergadering van Ajax in Amsterdam Foto: © Pro Shots

Marijn Beuker is inmiddels vertrokken als directeur voetbalzaken bij Ajax. Via een uitgebreide open brief op zijn eigen Instagram-account heeft hij afscheid genomen van de club uit Amsterdam. 

"Het was me een waar voorrecht om voor deze speciale club met een rijke historie en unieke identiteit te werken", schrijft hij. "Mijn oprechte dank gaat uit naar alle spelers, ouders, trainers en andere collega's met wie ik de afgelopen periode nauw heb mogen samenwerken. Jullie toewijding, professionaliteit en liefde voor de club vormen het hart van Ajax, en daarvoor heb ik het grootste respect", benadrukt Beuker.

"Ook wil ik mijn oprechte waardering uitspreken voor de fantastische Ajax-supporters, die de club ook in moeilijke jaren onvoorwaardelijk zijn blijven steunen", vervolgt hij. "De afgelopen periode hebben we hard samengewerkt om een duidelijke en gezamenlijke visie te verankeren. Er is geïnvesteerd in talent, mensen en een herkenbare manier van werken. Vooral ben ik trots op de versterking van teams in verschillende leeftijdscategorieën en op de vele talentvolle spelers die zich bij de club hebben aangesloten en zich verder hebben ontwikkeld", aldus Beuker. 

"Zoals in iedere periode van verandering hebben we beslissingen genomen die succesvol zijn gebleken, maar waren er ook keuzes die we, met de kennis van nu, anders hadden moeten maken", beseft hij. "Dat hoort bij topsport en bij het nemen van verantwoordelijkheid. Het belangrijkste is dat iedere beslissing werd genomen vanuit de overtuiging Ajax sterker te maken. Ik respecteer de keuzes die de club maakt voor de volgende fase en wens iedereen die daarbij betrokken is veel succes. Ik kijk met grote dankbaarheid terug op deze periode en zal Ajax met bewondering en waardering blijven volgen", besluit Beuker. 

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