Beuker over transferplannen: "Kijken naar dat soort spelers"

Volgens hem heeft de ploeg te weinig spelers die echt iets kunnen forceren aan de bal. "Wat ook belangrijk is, is het creatief vermogen van de spelers", aldus Beuker. "Wij vonden dat we dat beperkt hadden, en daar willen we heel graag opties aan toevoegen. Je kunt creëren met een dribbel, maar ook door een pass. En dat zijn spelers waar we er niet zo veel van hebben, dus daar kijken we naar."

Volgens technisch directeur Alex Kroes is met Raúl Moro al een eerste creatieve speler binnengehaald. Daarnaast zoekt Ajax naar versterkingen die tussen de absolute basisspelers en de talenten van Jong Ajax in passen. Beuker: "Daar hebben we met Josip Sutalo een speler die in het hier en nu fantastisch kan presteren. Er komt ook een speler aan, misschien wel meerdere, die daarachter de ruimte krijgt om aan te haken. Dan mis je eigenlijk nog iemand die daartussen kan zitten. Een speler tussen Sutalo en een talent in."