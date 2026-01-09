Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Beuker reageert op Ajax-transfer: "Dit gunnen wij hem van harte"

Joram
bron: Ajax
Marijn Beuker
Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Marijn Beuker heeft voor het eerst gereageerd op de transfer van Kenneth Taylor naar SS Lazio. De directeur voetbal van Ajax geeft aan dat hij de middenvelder een stap naar het buitenland gunt. Voor Taylor ontvangt Ajax 16,85 miljoen euro.

Vrijdagavond maakten zowel Ajax als Lazio de deal officieel bekend. Op de clubsite van Ajax reageert Beuker: "Kenneth is een echte Ajacied die al op jonge leeftijd vanuit onze jeugdopleiding is doorgestroomd naar het eerste elftal en is daarmee een voorbeeld voor onze huidige jeugd."

"Hij heeft zich ontwikkeld tot een vaste waarde op het middenveld en heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan onze sportieve prestaties. Kenneth wil graag een volgende stap in zijn carrière zetten en die kans gunnen wij hem van harte. Wij hebben hem daarom bedankt voor zijn inzet en veel succes gewenst in Italië", aldus Beuker.

Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
