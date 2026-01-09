Beuker reageert op Ajax-transfer: "Dit gunnen wij hem van harte"

Marijn Beuker heeft voor het eerst gereageerd op de transfer van Kenneth Taylor naar SS Lazio. De directeur voetbal van Ajax geeft aan dat hij de middenvelder een stap naar het buitenland gunt. Voor Taylor ontvangt Ajax 16,85 miljoen euro.

Vrijdagavond maakten zowel Ajax als Lazio de deal officieel bekend. Op de clubsite van Ajax reageert Beuker: "Kenneth is een echte Ajacied die al op jonge leeftijd vanuit onze jeugdopleiding is doorgestroomd naar het eerste elftal en is daarmee een voorbeeld voor onze huidige jeugd."

"Hij heeft zich ontwikkeld tot een vaste waarde op het middenveld en heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan onze sportieve prestaties. Kenneth wil graag een volgende stap in zijn carrière zetten en die kans gunnen wij hem van harte. Wij hebben hem daarom bedankt voor zijn inzet en veel succes gewenst in Italië", aldus Beuker.