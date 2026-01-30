Beuker reageert op transfer: "Hij is een echte professional"

Remko Pasveer vervolgt zijn loopbaan bij Heracles Almelo en keert daarmee terug naar de club waar zijn carrière in het betaalde voetbal begon. Ajax werkte mee aan de overgang en gunt de ervaren doelman een nieuwe uitdaging in Overijssel.

"Remko keert terug naar de club waar zijn loopbaan in het betaalde voetbal begon. Kort voor het afgelopen weekend hoorden wij concreet over de interesse in Remko en die wens hebben we serieus besproken. We gunnen hem deze stap van harte en vinden het mooi dat hij Heracles Almelo kan helpen in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie", aldus Directeur Voetbal Marijn Beuker.

Bij Ajax kijkt men met waardering terug op de periode van Pasveer in Amsterdam. "Bij Ajax heeft Remko een mooie staat van dienst opgebouwd. Remko is een echte professional met enorme toewijding, loyaliteit en betrokkenheid. Met zijn ervaring en persoonlijkheid is hij ook naast het veld van grote waarde geweest. Wij bedanken Remko voor alles wat hij voor Ajax heeft gedaan en wensen hem veel succes toe in Almelo."