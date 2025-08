Beuker: "Willen trainers die de beste van de wereld willen worden"

"Vorig jaar zijn we begonnen met het maken van duo’s die elkaar aanvullen in de trainersstaf", vertelt Beuker via de clubkanalen van Ajax. "De hoofdtrainer moet het totaal overzien en onze trainingsmethodiek vertalen naar het veld, aangevuld met iemand die op details kan inzoomen, vaak vanuit eigen ervaring."

"Uiteindelijk kijken we naar het totaal van de opleiding: goede koppeltjes die elkaar aanvullen, waar heeft de groep behoefte aan en welke trainer past daar het beste bij", legt Beuker uit. "Er bestaat niet zoiets als promotie of degradatie bij jeugdtrainers, maar alleen trainers laten aansluiten op hun expertise."



Beuker wil gespecialiseerde mensen op belangrijke posities. "We willen graag specialisten in iedere leeftijdscategorie. Zo is de middenbouw echt een specifiek specialisme, gericht op het ontwikkelen van spelinzicht en oriëntatievermogen. Net als de onderbouw, waar techniek en motoriek centraal staan."

"Wij willen specifieke expertise en kwaliteiten van trainers graag laten aansluiten bij wat er in de verschillende leeftijdscategorieën gevraagd wordt. We willen trainers die de beste van de wereld willen worden in hun leeftijdscategorie. Zoals ooit al eerder benoemd in 'Plan Cruijff', wil je geen jeugdtrainers die 'carrière' willen maken of middels hun team van dat seizoen laten zien hoe goed zij zijn. Het draait om de spelers en hun ontwikkeling", besluit hij.