Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

Ajax speelde eind vorig jaar in de Europa League tegen Maccabi Tel Aviv in Amsterdam. Rond dat duel liep het in de hoofdstad uit de hand en ontstonden er rellen. Twee onderzoeken naar wangedrag van Maccabi-fans werden in juni gestaakt wegens gebrek aan bewijs.

Camerabeelden van metrostations rondom de wedstrijd zijn nu tóch gevonden en veiliggesteld. De politie Amsterdam gaat het materiaal bestuderen, meldt het Algemeen Dagblad.

Volgens de krant waren de beelden aanvankelijk gewist, maar zijn ze alsnog boven water gekomen. 'Het GVB heeft het beeldmateriaal overgedragen aan de politie', klinkt het. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de politie de opnames gaat bekijken. "Mogelijk heeft dit gevolgen voor incidenten op de metrostations waarvan aangifte is gedaan", vertelt een woordvoerder.

Op Amsterdam Centraal zou een vrouw zijn belaagd, waarvoor aangifte is gedaan. "We hebben goede hoop dat deze beelden meer duidelijkheid zullen geven", zegt de advocaat van de vrouw tegen de NOS.

