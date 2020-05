Geschreven door Jordi Smit 28 mei 2020 om 16:05

Siem de Jong heeft veel respect voor de manier waarop Hakim Ziyech afgelopen seizoen heeft gevoetbald. De middenvelder maakte van dichtbij mee in welke bloedvorm de creatieveling zat. Met Football London blikt hij terug op het seizoen van Ziyech.

De voetballer van FC Cincinnati kan zich nog goed de 0-1 herinneren tegen Valencia. Ziyech kreeg de bal op de rechterkant en krulde deze met zijn linkerbeen over landgenoot Jasper Cillessen heen. “Zulke goals en acties zijn echt bijzonder, dat zeiden we ook tegen elkaar op de bank tijdens die Champions League-wedstrijden”, reageert De Jong. “Dat maakt hem speciaal als je hem afzet tegen andere spelers. Ik denk dat iedereen wel kan zien dat hij van een andere kwaliteit is.”

De Jong merkt op dat het voor Ziyech belangrijk is om van zijn trainer een steuntje in de rug te krijgen. “Ik denk dat Erik ten Hag (trainer, red.) hem veel vertrouwen gaf en Ziyech heeft dat vertrouwen niet geschonden. Soms speelde hij op de vleugel, soms als nummer tien. Op beide posities vond hij altijd wel de ruimte om zijn passing en dribbels te tonen. De trainer heeft hem in verschillende wedstrijden en in verschillende omstandigheden goed gebruikt.”

Ziyech maakt komende zomer de overstap naar Londen, waar hij voor Chelsea gaat spelen. De Jong is ervan overtuigd dat hij zijn huidige vorm naar zijn nieuwe club gaat meenemen. “Hij maakt veel dribbels en scoort veel. Dat heb je ook in de wedstrijden in de Champions League dit jaar kunnen zien. Ook vorig jaar natuurlijk, maar toen waren heel veel spelers erg goed. Dit jaar stak hij er echt bovenuit”, aldus De Jong.