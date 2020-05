Geschreven door Jessica Westdijk 14 mei 2020 om 21:05

Gokken is een bezigheid die steeds populairder begint te worden. Sommige mensen doen dit als tijdverdrijf in hun vrije tijd en spelen omdat ze het leuk vinden. En je hebt mensen, zoals poker spelers, die het professioneel spelen.

In samenwerking met CasinoScout.nl zijn wij in de wereld van online casino’s gedoken en zijn wij op zoek gegaan naar het speelgedrag van bekende voetballers. Je hebt echter ook spelers die een gok probleem hebben en zich diep in de schulden werken door regelmatig naar het casino te gaan en al hun geld weg te gokken. Gokken is in zijn essentie niet slecht. Het is iets wat je kan doen om de spanning en adrenaline van winnen te ervaren.

Dit kan alleen wel verslavend zijn voor sommige spelers. Veel casino fanaten gokken met het doel om nieuwe mensen te leren kennen en zien dit dan ook als sociale activiteit. Daarbij zijn er ook mensen met een ontzettend hoog inkomen, deze spelers zijn meestal aan het gokken omdat ze genoeg geld over hebben om dit te kunnen betalen en zich meestal een beetje vervelen en opzoek zijn naar wat leuks om te doen.

De online casino wereld groeit ontzettend hard bewijst onder andere de new online casino van CasinoScout.nl sectie waar dagelijks nieuwe casino’s en spellen worden toegevoegd. Dagelijks komen er nieuwe sportwedkantoren en online casino’s in de markt toegelaten die maar al te graag een sportweddenschap met je willen afsluiten.

Voetballers die het online casino graag bezoeken

Het betekent niet meteen dat je gokverslaafd of een probleem hebt als je ervan houdt om in je vrije tijd een beetje te gokken. Er zijn echter vaak genoeg gevallen waar mensen het moeilijk hebben met het stoppen van het uitgeven van al hun spaargeld. Waardoor er uiteindelijk ook gevallen zijn waar ze diepe schulden opbouwen. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, alle soorten mensen kunnen zo’n probleem hebben, zelfs bekende mensen zoals voetballers. Er zijn ontzettend veel voetballers die regelmatig gokken zonder dat dit uitgroeit tot een echt probleem.

Er zijn echter een paar voetballers die uiteindelijk verslaafd zijn geworden en daarom in het nieuws zijn gekomen door de enorme schulden die ze hierdoor hebben opgebouwd.

Wij hebben een aantal bekende voetballers op een rijtje gezet die wel eens problemen hebben gehad met online casino’s en gokken:

Andros Townsend – Dit is een ontzettend bekende naam geworden door zijn problemen met gokken de laatste jaren. Deze voetballer speelt voor de Premier League club Crystal Palace en is vaker uitgekomen voor het Engelse nationale team. Hij heeft meerdere boetes gekregen en is een tijdje verbannen van voetbal omdat hij had lopen gokken op premier league clubs. Hij beweerde destijds dat hij dit deed omdat hij zich verveelde, maar dit weerhield de premier league niet om hem te schorsen voor vier maanden en hem een boete te geven van meer dan £20,000.

Joey Barton – Hij is tegenwoordig voetbaltrainer, speelde vroeger in premier league, maar is ook ooit in de problemen gekomen omdat hij in casino’s inzette op sportwedstrijden. Dit heeft hem op een gegeven moment bijna z’n carrière gekost en is uiteindelijk meer dan een jaar geschorst voor het inzetten tegen een team in de league. Dit is namelijk niet toegestaan voor professionele voetballers.

Paul Merson – Paul is een voetbal persoonlijkheid en voormalig voetbaltrainer. Wederom is deze oud-voetballer veel in het nieuws geweest omdat hij zich in problemen werkte door zijn slechte gewoonte. Hij verloor vroeger duizenden euro’s per week in casino’s. Hierdoor verloor hij bijna alles wat hij met voetbal verdiende. Hij heeft deze verslaving uiteindelijk weten te verslaan en is tegenwoordig voetbal expert en wordt nog steeds gezien als een Arsenal FC legende.