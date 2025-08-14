Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
"Bij Ajax, Feyenoord en PSV hebben we de grasmatten ook geleverd"

Niek
Sfeeractie in de Johan Cruijff Arena
Sfeeractie in de Johan Cruijff Arena

NAC Breda neemt het komend weekend in eigen huis op tegen Fortuna Sittard en Jorg Kuypers is trots op de nieuwe grasmat. De directeur-eigenaar van Kuypers Graszoden laat op de website van de club uit Brabant weten dat hij het veld deze dagen goed in de gaten zal houden. 

"Met het warme weer van deze week moeten bijvoorbeeld de vocht- en zuurstoftoevoer de hele tijd op orde zijn", legt hij uit. "Door de nieuwe systemen die onder het veld zijn aangebracht, kan dit heel goed. En uiteraard wisselen we van gedachten met de grasmeesters van NAC, wanneer nodig", aldus Kuypers.

Het familiebedrijf uit Biezenmortel heeft gelukkig al de nodige ervaring. “Ook bij PSV, Feyenoord en Ajax hebben wij de grasmatten al mogen leveren", vervolgt hij enthousiast. "Uiteraard zijn we trots dat we nu ook bij NAC de grasmat mogen verzorgen. Tegen Fortuna Sittard kom ik uiteraard een kijkje nemen."

Kuypers is blij dat de operatie inmiddels (bijna) afgerond is. “Met zestien mensen zijn we er twee volle dagen mee bezig geweest”, blikt hij terug. “Drie vrachtwagens hebben in totaal 15 keer op en neer gereden om de rollen naar Breda te brengen. Het werkte in een soort treintje: als de ene klaar was, ging de ander er weer in. Het is heel soepel verlopen, ook de samenwerking met Hubra Fieldmanagement en Huybregts Loon- en Grondwerkbedrijf.”

