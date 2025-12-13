Pantelic Podcast
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
"Bij Ajax gaan ze ervan uit dat ze op de derde plaats eindigen"

Spelers van Ajax bedanken de fans
Spelers van Ajax bedanken de fans

Johan Inan ziet het vertrouwen bij Ajax terugkeren. In de AD Voetbal Podcast vertelt de Ajax-watcher van het Algemeen Dagblad dat de club in Amsterdam inmiddels een duidelijk beeld heeft van wat realistisch is voor de rest van het seizoen.

Volgens Inan leeft binnen Ajax het idee dat de derde plaats in de Eredivisie momenteel het meest haalbare eindstation is. "Ajax speelt voor de winter nog tegen Feyenoord en NEC Nijmegen. Als je kijkt naar de ploegen onder Ajax, houdt dat ook niet bepaald over. De concurrenten voor plaats drie zouden dan FC Utrecht en AZ zijn, zij worstelen momenteel ook erg met de vorm."

Toch klinkt er volgens hem ook een voorzichtige ambitie door richting plek twee. "Ik denk eerlijk gezegd dat ze er bij Ajax vanuit gaan dat ze op de derde plaats eindigen en stiekem nog hopen op die tweede plaats door een inzinking van Feyenoord. We hebben nog een seizoenshelft en in de winterstop kan er nog het één en ander gebeuren."

