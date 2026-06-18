'Bij Ajax genoemde doelman (27) wil snel vertrekken uit Spanje'

Iñaki Peña lijkt zijn laatste weken als speler van FC Barcelona in te gaan. Volgens Mundo Deportivo wil de 27-jarige doelman de Catalaanse club op korte termijn verlaten en mikt hij op een avontuur buiten Spanje.

Peña werd de afgelopen maanden regelmatig genoemd als mogelijke versterking voor Ajax. Zowel Voetbal International als het Spaanse Sport meldden dat de Amsterdammers de sluitpost op de radar hadden staan. Daarbij gold hij als een haalbare optie, terwijl Ajax ook informeerde naar onder anderen Marc-André ter Stegen en Yann Sommer.

Toch lijkt een transfer naar Amsterdam allerminst zeker. Volgens Mundo Deportivo heeft Peña zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur. "Ondanks aanbiedingen om in LaLiga te blijven, heeft Iñaki Peña besloten Spanje te verlaten. Zijn toekomst wijst naar Centraal-Europa, met Turkije als mogelijke bestemming", schrijft de Spaanse krant. Ook een overstap naar de Griekse competitie behoort volgens het medium tot de mogelijkheden.