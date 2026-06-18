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'Bij Ajax genoemde doelman (27) wil snel vertrekken uit Spanje'

Amber
bron: Mundo Deportivo
Inaki Pena
Inaki Pena Foto: © BSR Agency

Iñaki Peña lijkt zijn laatste weken als speler van FC Barcelona in te gaan. Volgens Mundo Deportivo wil de 27-jarige doelman de Catalaanse club op korte termijn verlaten en mikt hij op een avontuur buiten Spanje.

Peña werd de afgelopen maanden regelmatig genoemd als mogelijke versterking voor Ajax. Zowel Voetbal International als het Spaanse Sport meldden dat de Amsterdammers de sluitpost op de radar hadden staan. Daarbij gold hij als een haalbare optie, terwijl Ajax ook informeerde naar onder anderen Marc-André ter Stegen en Yann Sommer.

Toch lijkt een transfer naar Amsterdam allerminst zeker. Volgens Mundo Deportivo heeft Peña zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur. "Ondanks aanbiedingen om in LaLiga te blijven, heeft Iñaki Peña besloten Spanje te verlaten. Zijn toekomst wijst naar Centraal-Europa, met Turkije als mogelijke bestemming", schrijft de Spaanse krant. Ook een overstap naar de Griekse competitie behoort volgens het medium tot de mogelijkheden.

De keeper wil snel duidelijkheid over zijn toekomst. Naar verwachting wordt binnen twee weken een beslissing genomen, waarbij een langer verblijf in Barcelona niet meer aan de orde lijkt.

Met het verwachte vertrek van Peña blijft volgens Mundo Deportivo nog één belangrijk dossier over voor de clubleiding. "Na het vertrek van Pena, hoeft de sportieve leiding zich op de keeperspositie alleen nog te buigen over het vertrek van Ter Stegen", aldus het medium.

Ook Ter Stegen werd de afgelopen periode meermaals in verband gebracht met Ajax. Van een concrete overstap lijkt echter voorlopig geen sprake, mede vanwege het hoge salaris van de Duitse international. Wel is duidelijk dat FC Barcelona rekening houdt met een afscheid van de ervaren doelman.

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