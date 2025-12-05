Pak Schaal Podcast
'Ajax wil snel witte rook': "Denk dat hij wel eerder begint dan dat"
"Bij Ajax hebben ze nog wel smaak, in de meeste stadions niet"

Bjorn
bron: IJmuider Courant
Spelers van Ajax voor het duel met Telstar
Spelers van Ajax voor het duel met Telstar Foto: © BSR Agency

Telstar keerde dit seizoen na 47 jaar terug in de Eredivisie. Voor de Witte Leeuwen betekent dat bijzondere ontmoetingen met clubs als Ajax, Feyenoord, PSV en FC Twente. Telstar probeert daarbij wel vast te houden aan tradities en daar kan Kees van Dalsem van de IJmuider Courant wel van genieten.

"Door de promotie naar de eredivisie heeft Telstar er veel nieuwe vrienden bijgekregen", schrijft hij in zijn column. "Het stadion is uitgebreid en zit elke thuiswedstrijd vol. Het duel tegen Feyenoord hadden de Witte Leeuwen misschien wel twee keer kunnen uitverkopen. Iedereen wilde erbij zijn. Maar het succes heeft ook een keerzijde."

Volgens Van Dalsem komen de tradities van Telstar in gevaar, zoals de muziekkeuze. "De muziek die bij Telstar voor de wedstrijden wordt gedraaid, stamt bijna allemaal nog uit de vorige periode in de eredivisie, namelijk de jaren zestig en zeventig", beschrijft hij. "Op de klanken van het nummer 'Telstar' van The Tornados betreden de Witte Leeuwen het veld met tegenstanders als Feyenoord of Ajax."

"In de meeste stadions is dat wel anders", meent de sportverslaggever. "Bij Ajax hebben ze nog wel smaak en klinkt bij elke wedstrijd 'Three little birds' van Bob Marley uit de speakers, maar vaak is het niet om aan te horen. Bij FC Twente en FC Den Bosch kwam er dit jaar zelfs bijna bloed uit mijn oren, zo hard stond de muziek. Leuk voor een hardstylefeestje, maar niet voor een voetbalwedstrijd."

Volgens Van Dalsem willen ook sommige Telstar-fans verandering. "Bij Telstar was onlangs een overleg met de supporters. Een van de wensen vanuit de fans was meer opzwepende muziek voor de wedstrijd. Doe het alsjeblieft niet. Want waar hoor je tegenwoordig nog ’Peter Gunn Theme’ van Emerson, Lake & Palmer? De klanken van zingende gitaren horen bij Telstar", besluit hij.

