Ferry de Haan haalt uit naar Ajax: "Dat is bovendien gekkenwerk"
Het laatste Ajax Nieuws

'Bij Ajax mislukte Ramaj kan naar Europese grootmacht verhuizen'

Arthur
Dian Ramaj bij zijn basisdebuut voor Ajax
Dian Ramaj bij zijn basisdebuut voor Ajax Foto: © Pro Shots

Diant Ramaj heeft zich door zijn sterke prestaties in de kijker gespeeld bij de Engelse top, meldt het Duitse Sport.de. Volgens de publicatie staat Arsenal inmiddels op de radar van de voormalig Ajax-keeper.

De 24-jarige Ramaj werd in de zomer van 2023 door Ajax overgenomen van Eintracht Frankfurt. De Amsterdammers betaalden vijf miljoen euro voor de doelman. In het begin van zijn tijd in Amsterdam was hij regelmatig basisspeler, maar later moest hij plaatsmaken voor onder anderen Remko Pasveer. Daarom besloot Ajax hem voor hetzelfde bedrag te verkopen aan Borussia Dortmund. Daar werd hij vorig seizoen verhuurd aan FC Kopenhagen en dit seizoen aan het Duitse FC Heidenheim.

Bij Heidenheim staat Ramaj in de basis en daar zouden scouts van Arsenal hem hebben bekeken. "De Londenaren zijn onder de indruk van zijn vermogen om van achteruit op te bouwen," aldus Sport.de. Concrete interesse van Arsenal is nog niet bekend, en ook de houding van Dortmund ten opzichte van een mogelijke transfer is onduidelijk. In de zomer keert Ramaj officieel terug bij Dortmund, waar dan wordt bekeken of hij in aanmerking komt voor een basisplaats.

Diant Ramaj
