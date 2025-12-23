Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
'Bij Ajax mislukte Ramaj staat voor transfer naar Engelse topclub'

Arthur
bron: SPORT BILD
Diant Ramaj
Diant Ramaj

Diant Ramaj staat op het punt een mooie stap in zijn carrière te maken. Volgens Christian Falk van Sport Bild staat de voormalige Ajax-doelman op de radar van Arsenal.

Sven Mislintat haalde Ramaj destijds voor ongeveer vijf miljoen euro naar Ajax, waar de Duitse keeper een sterk eerste seizoen beleefde. Onder Francesco Farioli verloor Ramaj echter zijn basisplaats aan Remko Pasveer, waarna hij besloot een nieuwe uitdaging aan te gaan. In februari 2025 maakte hij opnieuw voor vijf miljoen euro de overstap naar Borussia Dortmund, dat hem tijdelijk bij FC Kopenhagen onderbracht. Dit seizoen waagde Heidenheim een gokje met de jonge keeper.

Bij Heidenheim presteert Ramaj naar behoren, maar hij kon niet voorkomen dat de club zich momenteel in de degradatiezone bevindt. In vijftien wedstrijden kreeg hij 34 doelpunten tegen, één meer dan verwacht op basis van xG. Desondanks zou Premier League-koploper Arsenal interesse hebben in de doelman.

Falk meldt dat scouts van The Gunners al meerdere keren naar Duitsland zijn afgereisd om Ramaj in actie te zien. De voormalig Ajacied zou bij Arsenal mogelijk de rol van tweede keeper kunnen vervullen. Momenteel wordt die positie bezet door Kepa Arrizabalaga, die graag wil vertrekken naar een club waar hij meer speeltijd krijgt. David Raya blijft de eerste doelman bij Arsenal, dat zowel nationaal als Europees hoog aangeschreven staat en momenteel een van de grootste kanshebbers is op Champions League-winst onder leiding van Mikel Arteta.

