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'Bij Ajax vertrokken Marijn Beuker kan fluiten naar nieuwe job'

Arthur
Marijn Beuker
Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Bernard Schuiteman is de voornaamste kandidaat om de nieuwe technisch directeur van Vitesse te worden. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde Mounir Boualin op X. De 52-jarige Schuiteman is momenteel technisch directeur van RKC Waalwijk en speelde in het verleden onder meer voor Feyenoord en Bayer Leverkusen. Boualin meldt dat de bij Ajax vertrokken Martijn Beuker ook kandidaat was, maar dat feest gaat dus niet door.

Schuiteman is sinds de zomer van 2025 verantwoordelijk voor het technische beleid bij RKC Waalwijk. Daarvoor bekleedde hij dezelfde functie bij FC Den Bosch en het Zwitserse Grasshoppers.

De voormalig profvoetballer heeft daarnaast ruime ervaring als scout. Zo werkte hij in het verleden voor onder meer FC Twente, Manchester United, Wolverhampton Wanderers en Feyenoord. Vitesse en Schuiteman hebben de berichtgeving vooralsnog niet bevestigd. De beoogde technisch directeur heeft bovendien nog geen contract ondertekend in Arnhem.

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