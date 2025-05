Ajax is na 31 competitiewedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie en de ploeg van trainer Francesco Farioli kan mogelijk zondag al kampioen worden als PSV er niet in slaagt om te winnen op bezoek bij Feyenoord. Jan van Halst gunt zijn oude club de 37e landstitel.

"Dat zou ik fantastisch vinden voor Ajax", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Hoe mooi zou dat zijn na alles wat er is gebeurd. Het is een heel leerzame periode geweest. Voor alle bedrijven geldt, dat je het dak moet repareren als het mooi weer is. Bij Ajax waren ze door het succes wat makkelijker geworden. Dan kom je in een situatie, dat je midden in een storm het dak moet repareren. Voor elk bedrijf is dat een les", aldus Van Halst.

De voormalig profvoetballer was zelf als commissaris werkzaam bij Ajax en beseft dat hij kritischer naar de inbreng van Sven Mislintat had moeten kijken. "Voor dit soort dingen geldt, dat je daar met de kennis van nu anders naar kijkt", geeft hij toe. "De mensen die Mislintat hebben aangesteld, zullen achteraf ook zeggen: ‘Dat hadden we beter niet kunnen doen.’ Als je alles achteraf kunt invullen, dan wordt het makkelijk leven", besluit Van Halst.