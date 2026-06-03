"Bij Ajax zal Michel vermoedelijk eerst een tolk nodig hebben"
Michel heeft dinsdag een contract tot medio 2028 getekend als trainer van Ajax en Edwin Winkels heeft hoge verwachtingen van de oefenmeester. De verslaggever van het AD weet dat Michel er alles aan zal doen om zich verstaanbaar te maken.
"Míchel zal (met de klemtoon op de i, spreek uit als Míétsjel) nu ook zo snel mogelijk beter Engels leren, om te beginnen, en wie weet een beetje Nederlands. Want communicatie is een van de pijlers van zijn trainersbestaan", voorspelt hij op de website van AD. "Zijn persconferenties zijn uitgebreid, hij gaat gedetailleerd in op het spel, zijn tactiek, de spelers", weet Winkels.
"In het Spaans en Catalaans gaat hem dat gemakkelijk af, bij Ajax zal hij vermoedelijk eerst een tolk nodig hebben wanneer hij er op 22 juni, de start van de voorbereiding, aan de slag gaat", vervolgt hij. "Niet alleen om de media te woord te staan; zijn belangrijkste gesprekken zullen met de spelers zijn. De 50-jarige coach praat veel met ze, heel veel. Hij is geen autoritaire trainer, meer eentje die een hand op de schouder legt", aldus Wijffels.
"In Girona is er in die vijf jaar bijna niemand die ooit iets negatiefs over hem heeft gezegd", benadrukt hij. "Zelfs nu niet, nu hij de club in de tweede divisie heeft achtergelaten, vier jaar nadat hij Girona naar de Primera División leidde, en twee jaar na de verbluffende derde plaats achter Real Madrid en FC Barcelona en een seizoen Champions League", besluit Wijffels over de opvolger van Oscar Garcia bij Ajax.
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