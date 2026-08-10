"Bij de wedstrijd van Ajax heb ik me alleen maar zitten vervelen"
Go Ahead Eagles kende een vliegende start van het nieuwe seizoen met een 4-1 overwinning op Willem II. Twee spelers van de club uit Deventer haalden het Elftal van de Week van De Telegraaf. Opvallend genoeg staat er geen enkele Ajacied in het team.
Voormalig Feyenoorder Bert Konterman zette Julius Dirksen in het centrum van de defensie. "Ik heb lang getwijfeld tussen Youri Baas van Ajax en Julius Dirksen van Go Ahead", legt de oud-international uit op de website van De Telegraaf. "Dat Dirksen scoorde uit een hoekschop, gaf de doorslag. Bij de wedstrijd van Ajax bij PEC Zwolle heb ik me alleen maar zitten vervelen."
Ook Melle Meulensteen verdiende een plek in het team. "Hij is bij Go Ahead naar het middenveld geschoven. Hij had tegen Willem II een geweldige actie op de achterlijn waar een doelpunt uit voortkwam en joeg zelf een bal in de kruising. Dan zie je toch weer die techniek-oefeningen van zijn vader René. Met zijn assist en zijn doelpunt zorgde hij voor de ommekeer", aldus Konterman.
"Van de traditionele top-3 heb ik geen spelers opgenomen. Dat hebben ze niet verdiend", vervolgt hij kritisch. "Ivan Perisic van PSV heb ik geparkeerd. Bij FC Groningen verdedigde David van der Werff de rechterflank, een nieuwe roeping. Hij deed het uitstekend en prikkelde de nieuwsgierigheid.”
Elftal van de Week De Telegraaf: Vaessen (FC Groningen); Van der Werff (FC Groningen), Soualhia (Telstar), Dirksen (Go Ahead Eagles), Janssen (Excelsior); Hartjes (Excelsior), Meulensteen (Go Ahead Eagles), Naujoks (Excelsior); Yegoian (Excelsior), Garden (Excelsior) en Daal (AZ).
"Bij de wedstrijd van Ajax heb ik me alleen maar zitten vervelen"
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