"Bij die wedstrijd van Ajax moest ik ontzettend nodig schijten"

Wytse van der Goot (43), Jeroen Elshoff (48) en Vincent Schildkamp (51) zijn als voetbalcommentatoren regelmatig aanwezig bij grote wedstrijden om verslag te doen, waardoor ze soms ook hele bijzondere dingen meemaken. Zo was Schildkamp ooit aanwezig in Bernabeu.

"Bij Real-Ajax, die 1-4, was ik commentator, maar ik moest de gehele tweede helft ontzettend nodig schijten", blikt hij terug op de website van VI. "Na afloop ben ik toen naar ons hotel gesprint om naar de wc te gaan. Maar ik moest ook weer snel terug zijn om de sfeer te proeven van die zege. Ik vergeet nooit meer de blik van de verbaasde steward die ik passeerde", lacht Schildkamp, die ook heeft genoten van een memorabele wedstrijd in De Kuip.

"Ik noem altijd de kampioenswedstrijd van Feyenoord in 2017, toen de laatste titel achttien jaar geleden was. Dat scenario met het vuurwerk dat optrok, de inworp en Kuijt die een goal maakte in de eerste veertig seconden", blikt hij terug. "Er lazerde een supporter op mijn desk, helemaal buiten zinnen. Hij werd door de politie weggehaald, maar ik moest wel gewoon doorgaan met mijn commentaar. Van de veertigduizend mensen zag ik er 38 duizend huilen. Toen dacht ik wel: We hebben best een vreemd vak, wat het allemaal met mensen doet, dat voetbal. Dan kan ik wel intens genieten", besluit Schildkamp.