"Bij Feyenoord denken ze allemaal: hoe kan Ajax dat vragen?"

Feyenoord houdt gemengde gevoelens over aan de transfer van Igor Paixão naar Olympique Marseille. De Rotterdammers ontvangen zo'n 35 miljoen euro voor de Brazilaan, maar intern zijn er toch twijfels of dat wel genoeg is.

Paixão kon ook naar de Premier League verkassen. "Leeds United wil namelijk hetzelfde bedrag overmaken als Olympique Marseille, namelijk circa 35 miljoen euro inclusief bonussen", duidt Marcel van der Kraan in een video-item van De Telegraaf. "Leeds United gaat misschien degradatievoetbal spelen. Dat spreek je als speler niet uit als je met die club aan het onderhandelen bent. Maar Marseille is een garantie op Champions League-voetbal, en dat is een belangrijk podium voor hem."

De 25-jarige aanvaller maakt in ieder geval een mooie transfer. "Wel is het zo dat 35 miljoen euro een bedrag blijft waar iedereen bij Feyenoord een beetje tegenaan zit te hikken", meent Van der Kraan. "Daar denken ze allemaal: hoe kan Ajax 50 miljoen euro voor Hato gaan vragen? En hoe konden ze in het verleden nóg meer krijgen voor andere spelers."

"En dat terwijl Paixão de beste man van Nederland was", vindt de journalist. "De bedragen die Feyenoord krijgt heeft een beetje te maken met het feit dat er niet ieder jaar Champions League wordt gespeeld. Het is een andere categorie dan Ajax, waar historie zit en waar de reputatie van Johan Cruijff-opleiding heerst. Het zijn allemaal factoren die meespelen, maar de transfersommen bij Feyenoord moeten wel een keer omhoog", concludeert Van der Kraan.