Hlynsson komt dan waarschijnlijk niet terug bij Sparta Rotterdam. "Nee, volgens mij niet", reageert clubwatcher Tim Reedijk, die namens VI de clubs NAC Breda, FC Utrecht en Sparta Rotterdam op de voet volgt, bij Voetbal International. "Ik weet niet of Toornstra precies de vervanger van hem is, maar bij Hlynsson heb ik het idee dat het heel moeilijk gaat worden om hem nog een jaar te huren."

Ook over Feyenoord-middenvelder Zechiël heeft Sparta slecht nieuws ontvangen. "Ze weten wel dat Zechiël sowieso niet komt. Die gaat denk ik naar FC Utrecht, durf ik met enige zekerheid te zeggen. Maar dat is wel dan wel huur", aldus Reedijk, die weet dat FC Twente ook in de race is voor Zechiël. "Ik weet het niet honderd procent zeker, maar Utrecht is in elk geval heel concreet voor Zechiël. Dat is wel honderd procent waar. Ze zijn daar gewoon heel gecharmeerd geraakt van zijn manier van voetballen en dat kan ik me heel goed voorstellen, want ik vond het bij Sparta echt de uitblinker van de tweede seizoenshelft."

Reedijk weet nog niet hoe Sparta het middenveld verder in gaat vullen. "Daar is het nog een beetje zoeken. Volgens mij hebben ze bij alle huurlingen gezegd dat ze die het liefst nog in een rol erbij willen hebben. Bij Zechiël is het duidelijk dat dat niet gaat lukken. Maar Van Bergen zouden ze natuurlijk ook heel graag vast willen leggen. Eiting is denk ik iets minder broodnodig, omdat hij in de tweede seizoenshelft helemaal niet zoveel speelde. Hij zat af en toe op de bank, maar wat gebeurt er met Kitolano? Dus dat is allemaal nog een beetje koffiedik kijken", besluit Reedijk.